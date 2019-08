Sousa Cintra e a saída de Bas Dost: «Com este treinador não tem marcado golos...»

Sousa Cintra lamenta a saída de Bas Dost do Sporting. O antigo presidente dos leões, que liderou a SAD aquando da transição entre a direção de Bruno de Carvalho e eleição de Frederico Varandas, recorda que foi difícil convencer o ponta-de-lança holandês a ficar, depois de o jogador rescindido unilateralmente na sequência do ataque à Academia de Alcochete.





"Pedi para ele ficar e ficou. Foi um trabalho difícil mas ficou. Foi o melhor goleador que tivemos no Sporting nos últimos tempos. Dois anos seguidos a marcar aqueles golos todos, foi fantástico. Mas com este treinador as coisas não têm funcionado tanto, não tem marcado golos... O presidente é que tem o comando dos destinos do Sporting e é a ele que compete analisar isto", contou, em declarações à Atenta 1.