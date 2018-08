José Sousa Cintra deixou rasgados elogios a Renan Ribeiro, guarda-redes que foi esta quinta-feira oficializado como reforço do Sporting para esta temporada, por empréstimo do Estoril. O presidente da SAD dos leões destacou a dedicação do brasileiro, comparando-a mesmo com a de Cristiano Ronaldo."Trata-se de um jogador fantástico, jogou nos melhores clubes brasileiros. O Renan Ribeiro tem provas dadas, não é inexperiente. Outros grandes clubes, dentro e fora de Portugal, queriam-no exactamente pelas suas qualidades. Já temos um guardião, que contratámos há pouco tempo, mas a competição é muito saudável. Agora têm de lutar pela titularidade e isso é muito importante para o Sporting. Os grandes clubes têm de ter sempre bons guarda-redes porque são jogadores que fazem a diferença. Tenho as melhores referências do trabalho que desenvolve, com empenho. Faz lembrar o Cristiano Ronaldo que sempre trabalhou e continua a trabalhar. Por isso é o melhor do Mundo", afirmou Sousa Cintra ao site do Sporting.