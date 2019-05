Sousa Cintra: «Estava convicto que o Sporting podia ser campeão e estão à vista os resultados»

Sousa Cintra considera que o Sporting podia ter feito mais no campeonato esta época, lamentando a troca de José Peseiro por Marcel Keizer, que considera ter sido um erro de gestão de Frederico Varandas."Sempre considerei que o Sporting podia ser campeão, quando deixei o clube estava em primeiro. Em equipa que ganha não se mexe mas o presidente quis mudar, o problema é dele. Estava convicto que o Sporting tinha condições e estão à vista os resultados. A Taça da Liga não é suficiente para o Sporting. Mas houve um período de turbulência e todos compreendem. Mas o Sporting podia ter feito muito mais. Espero que hoje ganhe para ajudar", referiu o antigo presidente da SAD aos jornalistas no Jamor, antes da final da Taça de Portugal.Quanto ao jogo de hoje, Sousa Cintra espera a conquista da segunda taça esta época: "O Sporting tem a melhor massa associativa do mundo, mesmo não ganhando os sócios estão sempre presentes. Que o Sporting dê hoje una alegria aos seus adeptos."