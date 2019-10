Sousa Cintra: «Frederico Varandas não tem jeito para isto»

Ex-candidatos e dirigentes, as tarjas e policiamento apertado: as imagens antes da AG do Sporting



Após sair da Assembleia Geral do Sporting sem conseguir falar, devido às vaias, José Sousa Cintra criticou a gestão de Frederico Varandas."Varandas não está a conduzir bem os destinos do Sporting e queria dizer isso frente a frente. Não entendo como não houve uma palavra de agradecimento ao trabalho fantástico da Comissão de Gestão, uma coisa absurda. Estiveram lá por amor ao clube, sem ganhar nada. Depois o chorrilho de disparates que disse... disse-lhe que lamento bastante, ele disse coisas que não são verdade. Sobre Bas Dost, aumentei apenas o empresário. Sobre Bruno Fernandes, tive de aumentar o empresário que o Sporting devia-lhe dinheiro. Fiz o que era possível fazer. E o que ele tem feito? Não respeita minimamente os sócios, não tem jeito para ser presidente do Sporting, para isto. Parece que é dono da quinta, só ele basta", referiu o antigo presidente leonino."Mas desejo-lhe o melhor a ele e ao novo treinador, que Silas consiga grandes êxitos. Para os adeptos estarem unidos é preciso o presidente conseguir uma palavra de união e ele não conseguiu isso. Mandou embora jogadores fantásticos, o Bas Dost, o Nani, trouxe jogadores emprestados que não valem nada. Isto não é servir o Sporting, é como eu e aquela Comissão serviram", rematou.Sobre os motivos que o impediram de falar na AG, afirmou: "Gostava de ter falado, é aqui que se fala, mas infelizmente não foi possível, o ruído era de tal ordem que não me deixaram falar."