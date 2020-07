Sousa Cintra renovou contrato de Jovane e recorda: «Eu queria uma cláusula de 120 milhões»

Sousa Cintra sempre acreditou no potencial de Jovane Cabral e por isso renovou o contrato do extremo quando assumiu a presidência da SAD do Sporting, interinamente. Em declarações à TSF, o antigo líder dos leões recorda que quis colocar no contrato uma cláusula de 120 milhões de euros.





"Fiquei encantado com o Jovane. Quando estava a assinar a renovação de contrato com ele, eu queria por uma clausula maior, queria por 120 milhões. Mas os empresários não foram na conversa", recorda Sousa Cintra.Com quatro golos marcados em cinco jogos, Jovane Cabral, de 22 anos, está a ser um dos destaques na Liga NOS depois da retoma.