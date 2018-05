Continuar a ler

"Ele prestava um bom serviço saíndo agora e pedindo ao presidente da mesa da Assembleia Geral para convocar eleições. Esta onda de ruído desaparecia toda e o novo presidente ia preparar a equipa para a próxima época. Não podemos continuar assim", atirou, comentando os graves incidentes verificados na Academia.



"O que se passou foi uma vergonha. Se foi encomendado? Desconheço. É muito difícil alguém pensar numa coisa dessas, não quero entrar por esse caminho porque a ser verdade era muito grave. As autoridades estão a fazer o seu trabalho e vão encontrar as razões", salientou.



Sousa Cintra juntou-se à lista de notáveis do Sporting que esperam que Bruno de Carvalho se demita. O antigo presidente dos leões, entre 1989 e 1995, ligou esta sexta-feira ao atual líder e pediu-lhe que se demita, porém a resposta que ouviu foi outra."Ele pensa que está a fazer um bom trabalho e que consegue controlar aquilo. Falei hoje com ele e disse-lhe 'peça a demissão'. Ele disse que não, que está bem e que tem gente competente com ele. Conheço o Carlos Vieira [vice-presidente] e é de facto um elemento de grande competência. Ele pensa que pode continuar assim, mas eu acho que não. Ele tem noção que está isolado e que as pessoas já o condenaram. Com isto, está a perder os louros que lhe foram reconhecidos anteriormente e que os sportinguistas aplaudiram", vincou Sousa Cintra, em declarações à SIC.

Autor: Ricardo Granada