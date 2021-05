Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sp. Braga disposto a negociar Ricardo Esgaio com o Sporting Carlos Mané, no Rio Ave, vê com entusiasmo a possibilidade de regressar a Alvalade





Ricardo Esgaio pode voltar a representar os leões

• Foto: José Reis / Movephoto