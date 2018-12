SPAL insiste em Viviano

A SPAL, de Itália, não desiste da contratação de Emiliano Viviano, apesar das restrições orçamentais. O nosso jornal sabe que o clube italiano continua a tentar a contratação do guarda-redes e que neste momento estuda mesmo uma forma de chegar a um entendimento, com o guardião e com o Sporting. O grande problema será sempre o pagamento do vencimento do italiano, até porque os leões não equacionam pagar qualquer parcela, mas a SPAL confia no acordo. A SAD verde e branca está, de resto, recetiva à saída de Viviano em janeiro e o negócio, a ser fechado, deverá sempre ser por empréstimo.