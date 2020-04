Sporar ajuda ex-clube com bilhetes... virtuais

Andraz Sporar também combate a Covid-19. O avançado do Sporting ajudou o antigo clube, o Slovan, ao comprar 25 bilhetes... virtuais. Os ingressos dão acesso ao Slovan-Slavia Praga, de 28 de outubro de 1991 (3-2), cuja gravação será pela primeira vez transmitida, a 3 de maio, no canal de YouTube do clube eslovaco. Os fundos recolhidos, que já superam os 16 mil euros, revertem em favor de um hospital local.