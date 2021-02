Sporar deixa mensagem ao balneário do Sporting e faz promessa ao Sp. Braga

Andraz Sporar já está em Braga. O avançado esloveno é reforço dos minhotos por empréstimo do Sporting, envolvido no negócio que levou Paulinho para Alvalade, e esta terça-feira publicou uma mensagem dirigida ao balneário leonino, mas também uma promessa aos adeptos do Sp. Braga.





"Hoje a minha vida profissional toma um novo rumo. Até ao fim desta época, vou representar o SC Braga e assumirei este desafio com a dedicação, a ambição e o empenho de sempre. Quero deixar uma mensagem aos meus colegas de equipa no Sporting: excelentes jogadores e uma grande família, que fará de tudo para dar muitas alegrias aos seus adeptos. Aos sportinguistas, muito obrigado pelo enorme apoio que sempre me deram. Aos bracarenses, prometo honrar e defender esta camisola com todas as minhas forças!", pode ler-se no Twitter.















