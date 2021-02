Sporar e Borja desfalcam banco do Sporting para o dérbi

O mercado de transferências está a agitar o Sporting, com destaque para o negócio que coloca Paulinho na rota de Alvalade e Borja e Sporar a caminho do Sp. Braga, mas é preciso não esquecer que esta segunda-feira é também dia de dérbi. E tudo somado, os leões podem ter complicações para compor, mais logo, o seu... banco de suplentes.





Por um lado, Borja e Sporar, que à partida seriam opção, estão em trânsito para Braga e já não devem estar à disposição de Rúben Amorim diante do Benfica, que também se vai ver privado de Palhinha, suspenso depois de ter visto o 5º amarelo na Liga frente ao Boavista.Entre o plantel, registam-se outras duas 'baixas', ainda que por diferentes motivos, uma vez que Plata e Luiz Phellype foram relegados para a equipa B e já não participaram nas últimas sessões de treino do plantel principal.Contas feitas, tendo em conta o, sobram 7 jogadores da equipa principal, dos 9 que o Sporting pode perfilar no banco: Luís Maximiano, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, Antunes, Daniel Bragança, Tabata e Jovane.Em caso de necessidade, e como já sucedeu em ocasiões anteriores, Amorim pode recorrer à equipa B. Só que, até aqui, os dois jogadores que mais vezes foram chamados estão a ser... negociados: o central João Silva, para o Alavés; e o avançado