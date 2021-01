Sporar e Nuno Mendes falharam Rio Ave devido a “falsos positivos” à Covid-19

O Sporting acaba de anunciar que os testes de Sporar e Nuno Mendes realizados na quarta-feira passada terão sido "falsos positivos."





Devido a uma "dissonância" entre os referidos testes e outros exames implementados internamente, os leões resolveram proceder a testes suplementares que permitem agora concluir que tanto o avançado como o lateral-esquerdo não estavam afinal positivos à Covid-19."Foram realizados mais 2 testes de PCR em outros dois laboratórios, um na 6.ª feira e outro no sábado. Ambos os resultados foram negativos. Os atletas estiveram totalmente assintomáticos. Os resultados foram falsos positivos", disse João Pedro Araújo, diretor clínico do Sporting, em conferência de imprensa, esta tarde, no Auditório Artur Agostinho."É com mágoa que registámos este erro. Foi um lapso que obrigou a direção clínica a privar a equipa técnica de dois jogadores para o jogo com o Rio Ave. Temos fé que que ambos os atletas estejam disponíveis para o jogo de amanhã", prosseguiu João Pedro Araújo, que reforçou: "Estamos a perceber qual foi o erro. Não há perda de confiança no laboratório. A nossa preocupação é que os atletas possam estar disponíveis amanhã se a equipa técnica assim o entender."Antes de o diretor clínico do Sporting fazer este esclarecimento, já Nuno Mendes partilhara no Instagram um pequeno vídeo que o mostrava a cortar o cabelo, com o barbeiro Pedro Ortet, conhecido por ter participado num reality show.A publicação nas redes sociais causou alguma perplexidade, numa altura em que se pensava que o lateral ainda estava positivo à Covid-19, pelo que teria de estar isolado. O corte de cabelo terá sido realizado no domicílio, visto que o encerramento de barbearias é uma das medidas impostas pelo estado de emergência em vigor.Afinal, Nuno Mendes já tinha na sua posse testes negativos. Mas foi preciso esperar pelo final da tarde para que a situação fosse esclarecida.