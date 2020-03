Sporar: «Estou muito feliz, quero continuar assim e que o Sporting vença muitos jogos»

Andraz Sporar abriu, este domingo, as hostilidades do Sporting-Aves, jogo da 24.ª jornada da Liga NOS, ao fazer o primeiro golo dos leões no triunfo por 2-0 naquela que foi a estreia de Rúben Amorim no comando da formação leonina.





No final do encontro, o avançado esloveno mostrou-se "muito feliz" por mais um golo e pela conquista dos três pontos. "Ficámos com dois jogadores a mais quase o jogo todo, era muito importante marcarmos. Na segunda parte marcámos duas vezes e no final sentimo-nos muito melhores. Estou muito feliz, quero continuar assim e que o Sporting vença muitos jogos", apontou, em declarações à Sport TV.