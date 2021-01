Sporar falha profecia dos adeptos

Milhares de adeptos do Sporting fizeram a profecia no Instagram, mas o esloveno não cumpriu. “Hoje vais marcar um golo”, podia ler-se nos comentários na página do avançado do Sporting naquela rede social, mas o mesmo acabou por terminar a visita ao Boavista em branco.

A dose extra de confiança que recebeu dos apoiantes leoninos acabou, inclusive, por ter o efeito contrário, pois Sporar esteve uns furos abaixo dos restantes colegas e, para agravar o cenário já de si negativo, o ponta-de-lança falhou um golo de mão beijada na segunda parte.

Aos 53 minutos, Nuno Santos viu o esloveno em boa posição junto ao segundo poste e centrou a bola rasteira na direção do colega. Léo Jardim, guarda-redes dos axadrezados, ainda conseguiu desviar ligeiramente o esférico, o suficiente para trocar as voltas a Sporar, que chegou... adiantado e já não conseguiu emendar a bola.