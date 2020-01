Sporar fez primeiro treino no Sporting

O futebolista esloveno Andraz Sporar, anunciado quinta-feira como reforço do Sporting, efetuou esta sexta-feira o primeiro treino pelos leões, na preparação para a receção ao Marítimo, na 18.ª jornada da Liga NOS.

"Bem recebido por todo o grupo, o internacional esloveno demonstrou uma elevada capacidade de integração e muito empenho ao longo de toda a sessão de trabalho", indicou o clube na sua página na internet.

Sporar chega ao Sporting, com o qual assinou por quatro temporadas e meia, proveniente nos eslovacos Slovan Bratislava, com o clube lisboeta a pagar seis milhões de euros pela transferência do avançado de 25 anos.

No treino de hoje na Academia de Alcochete, o treinador Silas voltou a não contar com o argentino Luciano Vietto, que se lesionou na visita ao Vitória de Setúbal, e falhou, depois disso, o dérbi com o Benfica e as meias-finais da Taça da Liga.

No sábado, a equipa volta a treinar em Alcochete, em sessão que decorrerá a partir das 10 horas, à porta fechada.

O Sporting, quarto classificado, com 29 pontos, prepara a receção de segunda-feira ao Marítimo (21 horas), 11.º, com 20 pontos, em jogo da 18.ª jornada da Liga NOS.