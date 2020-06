Sporar: «Os dois golos não me dizem muito porque não vencemos»

Sporar foi uma das figuras do Sporting no empate (2-2) no reduto do Vitória de Guimarães, em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga NOS, ao apontar os dois golos leoninos na deslocação ao Estádio D. Afonso Henriques.





No final do encontro, o avançado esloveno afirmou estar "feliz" por ter ajudado a equipa com golos, mas "desapontado" pelo resultado obtido. "Os dois golos não me dizem muito porque não vencemos. Estou feliz pelos golos, mas por outro lado estou desapontado porque não vencemos. Um avançado está cá para fazer golos. É muito bom para a minha confiança, mas empatámos e preferia vencer e não marcar", apontou Sporar, em declarações no final do encontro."Temos um novo treinador e tivemos muito tempo para nos conhecermos. Acho que vamos melhorar muito nos próximos jogos, mas ainda temos muito para trabalhar", finalizou.