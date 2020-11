Sporar regressou e já integrou preparação do Sporting para a Taça de Portugal

O avançado Andraz Sporar regressou aos treinos no Sporting, depois de ter estado ao serviço da Eslovénia, na Liga das Nações, e já integrou a preparação para a Taça de Portugal.

Rúben Amorim prepara a entrada dos leões, que são líderes da Liga NOS, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, em visita na segunda-feira ao Sacavenense (21h15), emblema do terceiro escalão, o Campeonato de Portugal.

Na sessão de hoje na Academia de Alcochete, o central uruguaio Sebastian Coates treinou integrado, depois de na sexta-feira ainda ter trabalhado sob vigilância médica, por recuperar de uma tendinopatia no adutor direito, enquanto Nuno Mendes fez tratamento e ginásio.

A equipa volta a treinar no domingo em Alcochete, em sessão agendada para as 10 horas, num dia em que também está prevista a habitual conferência de imprensa de antevisão dos jogos, a partir das 18:30, no auditório do Estádio José Alvalade.