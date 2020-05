Sporar rendido à ‘lenda’ Paulinho

Cada vez mais adaptado à vida em Portugal, Sporar também começa a assimilar alguns dos símbolos do Sporting como é o caso do técnico de equipamentos, Paulinho. O ponta-de-lança, ontem, fez questão de partilhar uma fotografia no Instagram com o carismático funcionário que legendou como "a lenda".





Ver esta publicação no Instagram With legend @sportingclubedeportugal Uma publicação partilhada por Andraž Šporar (@andraz.sporar) a 26 de Mai, 2020 às 11:23 PDT