Sporar sai com queixas no jogo da Liga das Nações

Andraz Sporar, avançado do Sporting, voltou a ser titular na seleção da Eslovénia, desta feita na vitória por 1-0 frente à Moldávia, na 2ª jornada do Grupo 3 da Liga C. Com Jan Oblak, guarda-redes do Atlético Madrid que passou pelo Benfica, na baliza, o único golo da partida foi apontado aos 28’, pelo médio Damjan Bohar. Já o jogador dos leões, de 26 anos, foi substituído aos 85 minutos com algumas mazelas.





Cinco minutos antes, Sporar deitou-se no relvado com queixas, tendo sido assistido pela equipa médica que lhe esticou a perna esquerda, tratando-se, provavelmente, de cãibras. O artilheiro ainda voltou a entrar, mas pouco depois foi substituído.