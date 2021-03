Sport Recife anuncia que pagou a dívida ao Sporting por André

O Sport Recife anunciou esta segunda-feira o pagamento da dívida ao Sporting por André. "O Sport Club do Recife informa que efetuou, nesta data, o pagamento integral do valor (…) referente à dívida adquirida em 2017, junto ao Sporting de Portugal, na aquisição do atacante André", revelou o clube de Pernambuco na rede social Twitter.





O Sport Recife estava impedido pela FIFA de inscrever novos jogadores, tendo retomado os contactos com o Sporting durante o fim-de-semana, comonoticiou. O emblema presidido por Milton Bivar devia 907,5 mil euros. A fatura foi inflacionada por juros, multas e pelas próprias taxas de câmbio atuais. No total, a SAD verde e branca recebe perto 1,3 milhões de euros, o que equivale a quase 9 milhões de reais (8.944.046,44), como detalharam os brasileiros em nota oficial. A direção de Frederico Varandas recusou parcelar o pagamento e exigiu o valor por inteiro.André, de 30 anos, passou por Alvalade na época 2016/17, tendo participado em 15 jogos e apontado 3 golos. Transferiu-se, então, para o Sport Recife, onde permaneceu pouco mais de uma época antes de se mudar para o Grémio de Porto Alegre. Atualmente, representa o Gaziantep, da Turquia.O Sporting foi contactado durante a tarde de segunda-feira por Milton Bivar, no sentido de dar conhecimento de que a dívida iria ser liquidada. O anúncio público do Sport Recife, via Twitter, foi feito já ao princípio da noite. Em Alvalade, à hora do fecho dos serviços, ainda era aguardado o respetivo comprovativo do pagamento.