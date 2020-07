Sport Recife assume dificuldade em pagar dívida ao Sporting por André: «A coisa está feia»

O Sporting ainda não viu a cor dos 907 mil euros que o Sport Recife deve aos leões, decorrente da transferência do avançado brasileiro André, verba essa já reconhecida pela FIFA. A este propósito, o presidente do emblema do Pernambuco, Miltan Bivar, admite que a situação é... preocupante, isto depois numa primeira fase de se ter mostrado "bastante confiante" com a resolução.





"Essa dívida anda a tirar o sono. Não está a andar. Andou bastante no início, nos acertos e tudo mais. Eu estava bastante confiante. Porém, com a pandemia, a coisa esmoreceu e os contactos com Portugal foram diminuíndo. A coisa está feia, não evoluiu...", começou por referir, à Rádio Jornal. "Não por culpa nossa, nem do deputado Luciano Bivar. Mas porque faltaram alguns detalhes", justificou Milton Bivar.Recorde-se que, em caso de incumprimento, o Sport pode ser proibido de contratar jogadores por 18 meses.