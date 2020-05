Sport Recife negoceia empréstimo para pagar André ao Sporting

O Sport Recife está em dificuldades para conseguir pagar quase 1 milhão de euros ao Sporting pelo avançado André. Dois meses depois de ter sido notificado pela FIFA a regularizar a dívida, sob pena de sofrer sanções que podem ir até à descida de divisão, o clube brasileiro não convenceu a CBF a ajudar está agora a tentar contrair um empréstimo bancário.





"Estamos a tentar conseguir o dinheiro. Como não conseguimos junto da CBF, estamos a tentar um empréstimo bancário. Tínhamos conhecimento dos factos, por isso não mudou muita coisa. Mas não está fácil", admite em declarações ao ‘Globoesporte’ o vice-presidente do Sport Recife responsável pela área jurídica, Manoel Veloso.A FIFA confirmou esta semana que o Sport Recife está obrigado a cumprir com o pagamento e revelou o valor exato da dívida: 907.500 euros. Manoel Veloso reconhece que "não há muito a fazer" além de recorrer à banca."É esperar o futebol voltar para ter uma maior capacidade de pagamento. Nenhuma empresa está disposta a investir no futebol. Não só do Sport, como de outros clubes. Como essa capacidade de aumentar receita está menor, só nos resta tentar esse empréstimo bancário e aguardar o futebol voltar para que a gente possa pagar. Torcer para que isso tudo acabe o quanto antes e o quanto antes nossas receitas voltem a caminhar", afirma.Apesar de André estar no topo das preocupações do Sport Recife, Manoel Veloso lembra que há outros problemas no clube, a começar pelos salários. O médio Jean Patrick, inclusive, avançou com um pedido de rescisão unilateral, reclamando os vencimentos de fevereiro a abril."A dívida de André é uma prioridade total, mas não se trata de uma questão meramente financeira. É também da boa vontade dos envolvidos. Se o presidente conseguir o empréstimo, está resolvido. Até lá, não vou deixar de pagar a funcionários administrativos ou parte do futebol, porque estamos a pagar percentagens", revela.