Sport Recife oficialmente impedido de inscrever jogadores por dívida ao Sporting

O Sport Recife está oficialmente impedido de inscrever novos jogadores, na sequência de uma dívida de 907 mil euros ao Sporting, por conta da transferência do avançado André em 2017. A situação já era esperada, já que o clube brasileiro não encontrou forma de fazer o pagamento apesar dos ultimatos feitos, e agora foi mesmo oficializada pela FIFA, que esta segunda-feira notificou a CBF desta irregularidade.





Esta proibição, refira-se, entrará em vigor "no início do próximo período de inscrições [que se iniciou esta segunda-feira e vai até 23 de maio] e permanecerá aplicável até que o valor devido seja pago e pela duração máxima de três períodos inteiros e consecutivos de inscrição". A primeira consequência desta punição foi o bloqueio no acesso do clube à plataforma BID da CBF, onde são registados os novos jogadores e também renovações contratuais.