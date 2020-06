Sport Recife pode vender jovem promessa e finalmente pagar dívida ao Sporting

O Sporting pode, finalmente, receber o dinheiro que o Sport Recife lhe deve da contratação de André que representou os leões em 2016/17, cerca de 900 mil euros, segundo a imprensa brasileira. Adryelson, central de 22 anos, está ser seguido pelo Lazio que pode mesmo avançar com uma proposta a rondar os dois milhões de euros e, assim, o Sport Recife receberá uma boa quantia que vai permitir saldar algumas dívidas, tal como a que ainda não pagou ao Sporting.





Recorde-se que o clube brasileiro, numa primeira tentativa de pagamento aos leões, chegou a propor a cedência, precisamente de Adryelson aos verde e brancos. No entanto, a proposta foi recusada pelo Sporting que continua com o processo de cobrança pendente.O 'Globo Esporte' refere mesmo que a direção do Sport Recife está muito recetiva a esta proposta, pois os problemas financeiros começam a acumular-se, a dívida ascende aos 24,4 milhões de euros e com esta venda ganhava uma boa quantia que pode ajudar na reestruturação do clube.