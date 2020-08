Sport Recife tenta Mattheus por empréstimo

Perto de um desfecho pode estar a situação de Mattheus Oliveira, jogador que tem vindo a treinar-se com o plantel do Sporting desde o início do ano mas que não entra nas contas de Rúben Amorim.





Nas últimas horas, o Sport Recife, do Brasil, avançou com uma proposta de empréstimo que está a ser analisada mas que deverá permitir ao médio retomar a carreira no seu país de origem.Por esclarecer continua o caso de Bruno Paulista. O agente do jogador, Ivan Suarez, esteve em Lisboa, a tratar de vários dossiês e deverá ajudar a encontrar uma solução. A equipa B do Sporting é uma das possibilidades em aberto.