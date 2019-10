Sporting acerta renovação com promessa da formação

O Sporting acertou a renovação com Gonçalo Inácio, central de 18 anos que, esta temporada, tem alternado entre a equipa de juniores e de sub-23 dos leões.





O jovem defesa, que está na Academia de Alcochete desde 2013, sublinhou o "orgulho" com o acordo alcançado, cuja duração não foi divulgada."Vou continuar a trabalhar dentro de campo para honrar o clube. Já são muitos anos com esta camisola, passei aqui toda a minha infância e agora vou continuar a dar tudo. É um sonho de criança chegar à equipa principal do Sporting, vou fazer tudo para tornar o sonho em realidade", vincou, em declarações ao jornal do clube.