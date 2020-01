Sporting acusa presidente do V. Setúbal de "provocação constante, insultos e impropérios"

O Sporting criticou a postura de Vítor Hugo Valente na tribuna do Bonfim durante o V. Setúbal-Sporting (1-3). Após o presidente sadino apontar o dedo a Frederico Varandas e anunciar o corte de relações com os leões, a formação verde e branca respondeu em comunicado.



Adeptos do V. Setúbal em fúria foram na direção de Varandas antes do jogo começar



Recorde-se que Varandas e Valente discutiram na tribuna, com o líder sadino a sair do local momentaneamente.



Leia o comunicado do Sporting:

"O Sporting Clube de Portugal vem por este meio lamentar o ambiente criado pelo presidente do Vitória Futebol Clube desde a entrada na tribuna do presidente Frederico Varandas.

O ambiente de provocação constante, de insultos e impropérios que foram dirigidos aos membros dos órgãos sociais do Sporting Clube de Portugal durante 90 minutos são inadmissíveis.

O Sporting Clube de Portugal só não avança para o corte de relações institucionais com o Vitória Futebol Clube por respeito ao Clube e à sua História e porque tem a expectativa que as pessoas que dirigem este clube deixem de representar o Vitória Futebol Clube até final do mês, pois este Clube merece muito mais."