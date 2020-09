Sporting adere à ‘Sports for Climate Action’ e Varandas garante: «Queremos ser um exemplo»

O Sporting passou a aderir à iniciativa ‘Sports for Climate Action’.





"No dia em que se assinala o Global Day of Climate Action, o Sporting CP acaba de anunciar que aderiu à iniciativa Sports for Climate Action (Desporto para a Acção Climática) promovida pelas Nações Unidas - UNFCCC (The United Nations Framework Convention on Climate Change). Desta forma, os Leões assumem o compromisso de contribuir para que o Desporto em Portugal tenha uma responsabilidade acrescida no futuro do planeta", revela o clube, no site oficial.O presidente do Sporting CP, Frederico Varandas, garante que o clube quer ser um exemplo. "No Sporting assumimos o desafio e o compromisso de sermos um Clube desportivo ainda mais verde. Queremos ser um exemplo e com isso sensibilizar outras entidades desportivas, acerca da importância em contribuir para uma causa como esta", apelou."Através da Sports for Climate Action, as Nações Unidas apelam às organizações desportivas para que o sector do desporto contribua para minimizar os efeitos nefastos das alterações climáticas. Nesse sentido, de acordo com os cinco princípios fundamentais consagrados na iniciativa e com os objectivos do Acordo de Paris, o Sporting CP terá como missão:1) promover uma maior responsabilidade ambiental;2) reduzir o impacto global do desporto no ambiente;3) promover e educar para a acção climática;4) promover um consumo sustentável e responsável;5) defender a acção climática através de ferramentas próprias de comunicação", explica o site dos leões.