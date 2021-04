Sporting adere ao TikTok

O Sporting alargou a sua presença nas redes sociais ao entrar no TikTok, uma plataforma que os leões vão alimentar com vídeos exclusivos de bastidores com caráter mais lúdico.





Tiago Tomás foi o escolhido para o arranque dos leões nesta aplicação. O jovem surge num curto vídeo a desafiar os adeptos a acompanhá-lo numa série de toques de bola no TikTok intitulado #SportingChallenge. Todos os adeptos poderão participar através do site dos leões no seguinte link: