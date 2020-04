Sporting adia Congresso Leonino

O Sporting adiou o X Congresso Leonino, agendado para 23 e 24 de maio, "face ao contexto excepcional que estamos a viver devido à pandemia de COVID-19, em consonância com as recomendações da Direção-Geral da Saúde, da declaração do estado de emergência em Portugal e em articulação com a Câmara Municipal de Beja", refere o clube de Alvalade em comunicado.





Uma nova data a designar posteriormente, refere ainda o Sporting, salientando que "esta medida integra o Plano de Contingência implementado pelo clube em total alinhamento com as recomendações e orientações dos diferentes organismos públicos, de forma a salvaguardar a saúde pública".Esta é a segunda vez que o Congresso Leonino é adiado, depois de em novembro último , por falta de mobilização por parte dos sócios.