Sporting afina estratégia para Allianz Cup ainda sem Jovane

Rúben Amorim voltou este domingo a orientar mais um treino do Sporting de preparação para o jogo dos quartos-de-final da Allianz Cup, frente ao Mafra (terça-feira).





À semelhança do que sucedeu ontem, Jovane Cabral "continuou o tratamento à lesão [traumatismo na anca direita] e fez posteriormente trabalho de ginásio", segundo informam os leões no seu site oficial.Para segunda-feira está agendado novo treino para as 10 horas, à porta fechada, na academia de Alcochete.