Sporting afina últimas agulhas para receção ao V. Setúbal

Rúben Amorim orientou este domingo o penúltimo treino do Sporting, antes da receção dos leões ao V. Setúbal em partida da 33.ª jornada da Liga NOS (terça-feira, às 19h) no Estádio de Alvalade, com Luiz Phellype a manter-se de fora das opções.





O avançado brasileiro continua a realizar trabalho de recuperação, sendo o único nome do boletim clínico dos verde e brancos a dois dias da partida frente aos sadinos.Esta segunda-feira há nova sessão de trabalhos da parte da manhã e, às 18h30, Rúben Amorim fará a antevisão do último encontro da temporada 2020/2021 em Alvalade.