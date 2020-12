Sporting agradece apoio dos adeptos: «Rugido do Leão sentiu-se dentro e fora de campo»

O Sporting agradeceu o apoio dos seus sócios e adeptos nos últimos dias, com destaque para a 'escolta' ao autocarro da equipa feita hoje por vários simpatizantes e claques leoninas, desde a Academia até Alvalade, onde se registou um ambiente de enorme euforia antes do jogo com o Paços de Ferreira.





Adeptos do Sporting 'escoltaram' autocarro da equipa entre Alcochete e Alvalade



Adeptos do Sporting 'escoltaram' autocarro da equipa entre Alcochete e Alvalade

"O Sporting Clube de Portugal agradece a todos os seus Sócios e adeptos o apoio demonstrado desde o apito final do jogo com o FC Famalicão.O movimento de união que se gerou em torno da equipa e o apoio de hoje por parte de todos aqueles que se deslocaram a Alcochete, a Alvalade e que por todo o mundo apoiaram incondicionalmente a equipa, marca a História do desporto em Portugal no combate pelo caminho certo.O Rugido do Leão fez sentir-se dentro e fora de campo e onde vai um, iremos sempre todos."