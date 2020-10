Sporting ainda não conta com Antunes e Bruno Tabata

Depois da vitória na quarta-feira frente ao Gil Vicente - jogo em atraso referente à 1.ª jornada da Liga NOS - , a equipa principal do Sporting regressou hoje ao trabalho.





Os titulares do encontro frente à formação gilista fizeram o habitual trabalho de recuperação, enquanto os restantes trabalharam normalmente no relvado às ordens de Rúben Amorim.Os únicos ausentes da sessão de treino em Alcochete, "foram Antunes, que fez tratamento, e Bruno Tabata, que além de tratamento esteve no ginásio", refere o Sporting.Os leões preparam a receção ao Tondela, domingo,às 20 horas, em jogo da 6.ª jornada