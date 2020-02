Sporting ainda sem Mathieu em treino com receção especial a Ristovski

O Sporting chamou esta quarta-feira ao treino Hugo Cunha e João Silva, futebolistas habitualmente utilizados nos sub-23, numa sessão ainda sem Mathieu, que tem uma lesão no tendão de Aquiles.

O central francês foi substituído no jogo de domingo com o Portimonense e continua ausente, estando entregue ao departamento médico do clube, bem como Luiz Phellype, a recuperar de uma rotura de ligamentos.

O treinador Jorge Silas 'promoveu' o guarda-redes Hugo Cunha, que tem jogado nos juniores e sub-23, e o central João Silva, habitual titular nos sub-23, com 23 jogos disputados no campeonato do escalão.

A sessão dos leões, que preparam a visita de sábado ao Rio Ave (20h30), da 21.ª jornada da Liga NOS, proporcionou uma receção especial ao lateral macedónio Stefan Ristovski, que festejou o aniversário dos 28 anos.

A equipa volta a treinar na quinta-feira na Academia de Alcochete, em sessão com início marcado para as 10 horas, à porta fechada.

O Sporting, terceiro classificado no campeonato, com 35 pontos, visita o Rio Ave, quinto, com 32, no sábado, em jogo com início às 20h30.