João Pedro Araújo considera que o regresso da Liga tem sido «exemplar»

Representado por João Pedro Araújo, diretor clínico do clube, o Sporting esteve esta terça-feira em missão solidária no Hospital D. Estefânia, em Lisboa, unidade de referência em pediatria na luta contra a Covid-19. No evento, o responsável clínico do Sporting considerou que o que o regresso da Liga "tem sido um exemplo".





Acompanhado pela mascote, Jubas, o médico dos leões distribuiu máscaras personalizadas e mais material de combate à doença. O corpo clínico ainda recebeu uma camisola assinada por todo o plantel. João Pedro Araújo também não deixou de confessar-se "feliz" por ter participado numa ação que arrancou dezenas de sorrisos entre os mais novos. "É um prazer estar nesta instituição que é uma referência nacional na área da pediatria e que está na linha da frente do combate à pandemia. É de assinalar a forma afável como fomos recebidos, foi um enorme prazer podermos arrancar alguns sorrisos às crianças e passar uma mensagem de que deve haver distanciamento físico, mas não social. O Sporting tem sido exemplar nesse sentido através das inúmeras iniciativas que tem levado a cabo", disse o clínico à Sporting TV.