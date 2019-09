Sporting anuncia alteração de última hora nos convocados para Eindhoven

O Sporting anunciou ao início desta noite uma alteração de última hora na convocatória para o duelo com o PSV Eindhoven , com a entrada de Jovane Cabral para o lugar de Jesé Rodríguez. De acordo com o clube de Alvalade, o avançado espanhol está a contas com uma gastroenterite e "ficará a recuperar".O duelo com os holandeses, refira-se, está marcado para as 17:55 de quinta-feira, no PSV Stadion, em Eindhoven.1 - Renan Ribeiro3 - Tiago Ilori4 - Sebastián Coates5 - Eduardo Henrique7 - Rafael Camacho8 - Bruno Fernandes9 - Marcos Acuña10 - Luciano Vietto14 - Luís Neto19 - Valentin Rosier20 - Gonzalo Plata26 - Cristián Borja27 - Miguel Luís37 - Marcus Wendel55 - Pedro Mendes77 - Jovane Cabral81 - Luís Maximiano89 - Bolasie Yala91 - Hugo Cunha98 - Idrissa Doumbia