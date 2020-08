Sporting anuncia apresentação de dois reforços este sábado

O Sporting anunciou nas redes sociais que irá apresentar este sábado, pelas 19h06, os dois primeiros reforços da nova temporada. Ao que tudo indica as primeiras caras novas do leão 2020/21 são Pedro Porro e Antunes, jogadores que chegam provenientes do Manchester City e do Getafe, respetivamente. O primeiro chegará por empréstimo, ao passo que o segundo irá ser reforço a custo zero, já que estava em final de contrato com o Getafe.





Dois Leões a caminho

Às 19h06#EuSouSporting pic.twitter.com/Qpo2NjStZe — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) August 15, 2020