Continuar a ler

CALENDÁRIO DA PRÉ-ÉPOCA



Arranque dos trabalhos: entre 21 e 25 de Junho



Primeiro jogo de preparação: 29 junho



Particulares antes do estágio na Suíça: 4 e 7 de julho



Estágio na Suíça: entre 9 e 17 julho (com quatro particulares nos dias 10, 12, 14 e 16)



Jogo de apresentação em Alvalade: 21 julho



Troféu Cinco Violinos: 28 julho



Arranque oficial (1.ª jornada Liga NOS): 11 agosto entre 21 e 25 de Junho29 junho4 e 7 de julhoentre 9 e 17 julho (com quatro particulares nos dias 10, 12, 14 e 16)21 julho28 julho: 11 agosto

O Sporting anunciou, em comunicado no seu site, o calendário da pré-temporada tendo em vista a preparação para 2018/19. Os leões vão dar o pontapé de partida entre 21 e 25 de junho, devendo ser anunciado "muito em breve" o dia concreto para o arranque dos trabalhos.De resto, a formação verde e branca fará um estágio na Suíça na primeira metade de julho e terminará a preparação com o tradicional Troféu Cinco Violinos a 28 de julho. O primeiro encontro oficial será disputado a 11 de agosto, mais concretamente a 1.ª jornada do campeonato.