Sporting anuncia data da venda de bilhetes para a final four da Taça da Liga

Os ingressos para o encontro entre Sp. Braga e Sporting, agendado para o próximo dia 21 de janeiro, no Estádio Municipal de Braga, a contar para a final four da Taça da Liga, serão colocados à venda esta quarta-feira, anunciou o emblema leonino através de uma nota no site oficial do clube.





Os valores dos bilhetes variam entre os 10 e os 20 euros, sendo que estes valores estão distribuídos em três categorias diferentes.