Sporting anuncia mais uma saída da equipa de futsal

O Sporting anunciou esta segunda-feira mais uma saída no futsal: Alex. O ala deixa a equipa leonina depois de duas temporadas no Pavilhão João Rocha.





Alex, de 27 anos, foi peça fundamental na estratégia de Nuno Dias ao longo destas duas épocas, tendo apontado 35 golos em 57 encontros. Fez parte da equipa que conquistou a UEFA Futsal Champions League, em 2018/2019, e arrecadou ainda uma Taça de Portugal e duas Supertaças.O Sporting Clube de Portugal informa que chegou ao fim a ligação contratual que mantinha com o jogador da equipa de futsal Alex Aparecido Felipe Santos (Alex).Alex imortalizou-se na história do Sporting CP ao fazer parte da equipa que conquistou a tão desejada UEFA Futsal Champions League, em 2018/2019.Com as cores do Sporting CP, Alex arrecadou ainda uma Taça de Portugal e duas Supertaças."Muito obrigado pelo apoio e carinho que sempre me deram e à minha família. Vestir a camisola do Sporting CP é um motivo de muito orgulho e responsabilidade".Ao Alex, o Sporting Clube de Portugal deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais e agradece todo o profissionalismo e empenho que sempre demonstrou ao serviço do Clube