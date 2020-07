Sporting anuncia número de sócios do clube após processo de renumeração

O Sporting anunciou, através de comunicado publicado no site oficial, as conclusões do processo de renumeração e salientou que a campanha ‘Eu Sou’ manteve o número de sócios acima dos 100 mil. A campanha promoveu o regresso de 8.141 sócios e "o clube superou o valor de dois milhões de euros em quotas, sendo um milhão de euros correspondente a regressos".





Depois, os leões explicam que desde a última renumeração, de 2015, até à data, "o número de sócios com quotas regularizadas situou-se entre 60 e 80 mil". E "em 2015, a renumeração incidiu sobre todos os sócios ativos com quotas por regularizar desde Maio de 2005, tendo o Sporting concluído com 120.435 Sócios, dos quais 45,4% tinham as quotas regularizadas".Esta acaba por ser uma indireta ao Conselho Diretivo anterior, presidido por Bruno de Carvalho, responsável pela renumeração de 2015, pois em comparação o número de sócios com as quotas em dia subiu drasticamente. "Atualmente, e tendo em conta os critérios definidos que abrangiam os sócios com quotas por regularizar até ao período máximo de dois anos (Maio de 2018), o Sporting conta com 106.625 sócios, dos quais cerca de 70% têm quotas em dia", pode ler-se no comunicado.A próxima fase do processo passará pelo envio dos cartões de sócio provisórios até ao próximo dia 20 de julho. Esta mensagem, recorde-se, já tinha sido partilhada nas redes sociais por vários sportinguistas.