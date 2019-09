Sporting anuncia parceria com a Repsol

O Sporting anunciou esta segunda-feira que assinou uma parceria com a Repson, de forma a fornecer benefícios para os sócios e para o clube."Os sócios do Sporting, através da apresentação do novo cartão de sócio, passam a beneficiar de descontos (6cts./lt.) acumuláveis com outras promoções das estações de serviço e poderão ainda associar o cartão de sócio ao programa de fidelização Repsol Move obtendo, dessa forma, mais vantagens", informou o emblema de Alvalade no documento publicado.O presidente Frederico Varandas congratulou-se com esta parceria."Este acordo reforça a nossa aposta nos sócios do Sporting, dando-lhes benefícios frequentes através da utilização do seu cartão de sócio. A oferta da Repsol é simples e transparente e esses valores partilhados entre estas duas grandes marcas são muito importantes para nós", afirmou o presidente leonino.Já a empresa gasolineira mostrou-se satisfeita com a parceria estabelecida: "A Repsol torna-se, assim, a única grande marca com parcerias comerciais com os principais clubes do futebol português". Para Armando Augusto Oliveira, Administrador Delegado da Repsol Portuguesa, "esta parceria significa juntar a emoção do futebol à razão de uma compra inteligente, para os sócios e para o clube. Felicito todos os associados deste grande clube e convido-os a visitarem as estações de Serviço Repsol e a usarem o seu novo cartão de sócio do Sporting""As vantagens para o Sporting e para a Repsol traduzem-se em benefícios emocionais e racionais para ambas as marcas. Os associados passam a dispor de um programa simples e podem conseguir descontos suficientes para compensar o valor da quota mensal. Para ter acesso a estas condições, basta apresentar o novo cartão de sócio do Sporting CP", pode-se ainda ler no documento de divulgação da parceria.