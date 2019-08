Sporting anuncia princípio de acordo para a venda de Bas Dost ao E. Frankfurt

Inquéritos Sporting faz bem em vender Bas Dost? Sim

O Sporting anunciou, no seu site, um princípio de acordo com o Eintracht Frankfurt para a transferência, a título definitivo, de Bas Dost para o clube alemão. Segundoapurou, o negócio está quase concluído, faltando apenas acertar alguns detalhes, que poderão ser finalizados nas próximas horas.O internacional holandês, refira-se, já não foi convocado para o encontro deste domingo com o Sp. Braga, o que significa que já não deverá atuar mais pelos leões, clube que representa desde 2016.Bas Dost chegou a Alvalade nesse ano proveniente do Wolfsburgo, por 10 milhões de euros - mais 1 por objetivos. De acordo com o que apurámos, a saída poderá efetuar-se por valores semelhantes.