Continuar a ler

Leia o comunicado na íntegra:



"Após a entrada em funções da Direcção em 2013 foram tomadas as seguintes medidas de reforço da Segurança da Academia de Alcochete:



a) Reparação e correcção do sistema de CCTV;

b) Aumento do número de câmeras de CCTV;

c) Duplicação da equipa de operações e segurança afecta à Academia;

d) Reforço e melhoramento da iluminação artificial de todo o complexo;

e) Adequação do perímetro do Estádio Aurélio Pereira, inserido no complexo da Academia, aos regulamentos da Liga Portuguesa da Futebol Profissional.



O ataque hediondo, classificado como acto de terrorismo pelas autoridades, ocorrido no passado dia 15 de Maio, veio obrigar a repensar o conceito da Academia, forçando-nos a adoptar as seguintes medidas:



1- Auditoria por entidade independente às condições de segurança da Academia e do Estádio;

2- Alargamento do sistema de CCTV;

3- Reforço da equipa de segurança da Academia com elementos qualificados com formação especializada em defesa pessoal;

4- Operador local permanente de CCTV, em regime 24/7 com redundância no Estádio José Alvalade;

5- Revisão da vedação do perímetro exterior de todo o complexo;

6- Criação de um segundo posto de controlo de viaturas e pessoas;

7- Seccionamento do perímetro de segurança criando um segundo perímetro interno, de modo a isolar a área do futebol profissional das restantes zonas da Academia;

8- Ligação automática ao posto da GNR em caso de emergência;

9- Instalação de pilaretes hidráulicos para limitação de acesso a viaturas;

10- Reforço e permanência da equipa de acompanhamento e protecção pessoal à equipa de futebol profissional.



Com estas medidas adicionais de segurança pretendemos proteger da forma mais eficaz a integridade de todos aqueles que trabalham e frequentam a Academia e o Estádio". "Após a entrada em funções da Direcção em 2013 foram tomadas as seguintes medidas de reforço da Segurança da Academia de Alcochete:a) Reparação e correcção do sistema de CCTV;b) Aumento do número de câmeras de CCTV;c) Duplicação da equipa de operações e segurança afecta à Academia;d) Reforço e melhoramento da iluminação artificial de todo o complexo;e) Adequação do perímetro do Estádio Aurélio Pereira, inserido no complexo da Academia, aos regulamentos da Liga Portuguesa da Futebol Profissional.O ataque hediondo, classificado como acto de terrorismo pelas autoridades, ocorrido no passado dia 15 de Maio, veio obrigar a repensar o conceito da Academia, forçando-nos a adoptar as seguintes medidas:1- Auditoria por entidade independente às condições de segurança da Academia e do Estádio;2- Alargamento do sistema de CCTV;3- Reforço da equipa de segurança da Academia com elementos qualificados com formação especializada em defesa pessoal;4- Operador local permanente de CCTV, em regime 24/7 com redundância no Estádio José Alvalade;5- Revisão da vedação do perímetro exterior de todo o complexo;6- Criação de um segundo posto de controlo de viaturas e pessoas;7- Seccionamento do perímetro de segurança criando um segundo perímetro interno, de modo a isolar a área do futebol profissional das restantes zonas da Academia;8- Ligação automática ao posto da GNR em caso de emergência;9- Instalação de pilaretes hidráulicos para limitação de acesso a viaturas;10- Reforço e permanência da equipa de acompanhamento e protecção pessoal à equipa de futebol profissional.Com estas medidas adicionais de segurança pretendemos proteger da forma mais eficaz a integridade de todos aqueles que trabalham e frequentam a Academia e o Estádio".

O Sporting anunciou esta segunda-feira o reforço de segurança na Academia de Alcochete depois das agressões verificadas na passada terça-feira, avançando igualmente com uma "auditoria por entidade independente às condições de segurança" não só da Academia como também do Estádio de Alvalade.Num comunicado conjunto da direção de operações e segurança do Sporting e da 2045 Empresa de Segurança SA, que aponta igualmente as melhorias já levadas a cabo em 2013, os leões enumeram as medidas adicionais de segurança para "proteger da forma mais eficaz a integridade de todos aqueles que trabalham e frequentam a Academia e o Estádio": Auditoria por entidade independente às condições de segurança da Academia e do Estádio; Alargamento do sistema de CCTV; reforço da equipa de segurança da Academia com elementos qualificados com formação especializada em defesa pessoal; Operador local permanente de CCTV, em regime 24/7 com redundância no Estádio José Alvalade; Revisão da vedação do perímetro exterior de todo o complexo;6- Criação de um segundo posto de controlo de viaturas e pessoas; Seccionamento do perímetro de segurança criando um segundo perímetro interno, de modo a isolar a área do futebol profissional das restantes zonas da Academia;8- Ligação automática ao posto da GNR em caso de emergência; Instalação de pilaretes hidráulicos para limitação de acesso a viaturas; Reforço e permanência da equipa de acompanhamento e protecção pessoal à equipa de futebol profissional.