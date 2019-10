Sporting anuncia renovação de Bruno Tavares

O Sporting anunciou esta terça-feira a renovação contratual com o jovem extremo Bruno Tavares, um jogador de 17 anos que esta época tem trabalhado integrado na equipa de Sub-23 e no qual os leões depositam muitas esperanças, numa nota publicada no seu site oficial na qual o clube de Alvalade não anuncia a duração do novo vínculo.Feliz por se manter ligado ao clube, Bruno Tavares assumiu querer continuar a fazer boa figura. "Estou muito orgulhoso por renovar com o Sporting. Já represento o clube há muitos anos e sinto-o no meu coração. Tem sido um caminho longo e com muito trabalho. Espero continuar a dar alegrias aos sportinguistas", começou por declarar o jovem, em declarações prestadas ao clube de Alvalade.Sobre a temporada que tem feito, o jovem diz-se satisfeito, mas focado em continuar a somar êxitos: "Estamos a trabalhar bem, temos dez vitórias em dez jogos. Está tudo a correr bem. O meu objetivo é chegar à equipa principal, mas tenho de trabalhar para o conseguir".Ainda com idade para atuar nos juniores, Bruno Tavares leva já nove jogos e um golo na Liga Revelação esta temporada.