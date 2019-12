Sporting e a equipa em saldos: «A leveza com que se mente sobre o dia a dia do Sporting é assustadora»

O Sporting reagiu à notícia desta segunda-feira de que os jogadores do plantel dos leões estariam em saldos, lamentando que corram muitas mentiras.





"A leveza com que se mente sobre o dia-a-dia do Sporting Clube de Portugal é assustadora. A começar, para Sócios e adeptos, que acordam diariamente neste nosso Portugal moderno, com notícias alarmistas e afastadas da realidade. Se não é o Acuña a não gostar do Beto, é o Renan que deixou de falar ao Max, são saldos inimagináveis da equipa profissional de futebol, são jantares fictícios de 2200 € oferecidos pelo Clube aos seus parceiros. Todos servem para opinar sobre o Sporting Clube de Portugal, poucos tentam saber perto do Clube qual a sua posição", pode ler-se numa posição assumida por Miguel Braga, responsável pela comunicação do Sporting, na qual fala do "Insustentável peso da mentira".Mais concretamente sobre a questão dos saldos é dito: "Daí o absurdo de tentar convencer o mundo do futebol que a equipa do Sporting Clube de Portugal está à venda a preço de saldo. Quem julga que sabe o preço de tudo, regra geral não sabe o valor de nada. É lamentável que há muito algumas pessoas se tenham esquecido do valor da independência, da isenção, da imparcialidade."Já esta manhã, Hugo Viana, diretor desportivo dos leões,, ao abordar o mercado de transferências.