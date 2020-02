Sporting apresenta lucro de 2,8 milhões de euros no primeiro semestre da época

O Sporting revelou, num comunicado enviado à CMVM, que a SAD teve lucro de 2,8 milhões de euros no primeiro semestre da atual temporada. Um valor que compara com os 6,4 M€ positivos registados no período homólogo de 2018/19.





Nas contas apresentadas ao regulador, os leões destacam a amortização de dívida bancária no valor de 17 M€, o crescimento das receitas de merchandising, bilheteira e patrocínios em 5% e um volume de negócios semestral de 91,5 M€ (superior ao homólogo, de 89,2M€).O capital próprio negativo passou de 23,6 M€ para 20,8 M€.