Sporting apresenta lucro de 30,2 milhões de euros no 3.º trimestre

A SAD do Sporting divulgou este domingo as contas referentes ao 3º trimestre, onde se destaca um lucro de 30,2 milhões de euros, valor que, de resto, é "o maior volume de negócios da história do Sporting em termos homólogos (nove meses)". Há um ano, recorde-se, a sociedade registara prejuízos de 5,9 milhões de euros.





Para a referida verba em muito contribuiu a venda recorde de Bruno Fernandes para o Manchester United, oficializada no passado mercado de inverno, por 55 milhões de euros fixos, além de outros 25 milhões em variáveis, dos quais 10 milhões são considerados facilmente alcançáveis. Além disso, as contas já incluem a verba despendida na contratação de Rúben Amorim, ao Sp. Braga, por 12,3 milhões de euros (10 M€ + IVA).Entre 1 de julho de 2019 e 31 de março deste ano, a SAD contabilizou um total de 110,5 milhões de euros em vendas, impulsionado, também, pelos negócios por Bas Dost, Thierry Correia ou Raphinha. Por este motivo, o volume de negócios passou dos 109,8 M€ para os 156,1 M€.A SAD refere ainda a condenação de Rafael Leão, sentenciado a pagar 16,5 M€ ao Sporting por "resolução ilícita de contrato" no verão de 2018, contudo ainda não contabiliza este valor no 'bolo'.Sublinhe-se, ainda, o "decréscimo salarial de 3 M€ (ou 6%) e de 10M€ (ou 16%) sem indemnizações face ao período homólogo"; o "capital próprio positivo de 6,6 M€ (negativo em 23,6 M€ em junho de 2019)"; e a "redução do passivo em 20,8 M€ onde 17 M€ são relativos amortização de dívida bancária".