Sporting apresentou nova 'pele do leão' para a temporada 2019/20

O Sporting apresentou esta segunda-feira, no Pavilhão João Rocha, as três novas camisolas que irão vestir o futebol e as modalidades para temporada 2019/20, inspirando-se em edições do passado da história leonina.

Numa gala, que teve início às 19:06 (ano de fundação do Sporting) e que decorreu num palco em T, como se de uma 'passerelle' se tratasse, o Sporting começou por apresentar, com recurso a bailarinos, a coleção 'lifestyle', com diversas 't-shirts', polos e 'sweats'.

No dia em que se comemoraram os 113 anos de existência do Sporting, passou-se depois para os equipamentos de treino e roupa de 'merchandising' que vestiram as gémeas Rute e Inês Lopes, reforços do hóquei feminino que na temporada passada representaram o Benfica, Matilde Saraiva (voleibol feminino), Pauleta (futsal), Luiz Phellype (futebol) e José Diogo (hóquei em patins).

As imagens da festa de aniversário do Sporting no Pavilhão João Rocha Após a atuação da fadista Cuca Roseta, foi apresentada a camisola principal (inspirada na da temporada 2002/03, ano do último título nacional de futebol dos 'leões'), por diversos atletas 'leoninos', nomeadamente do futebol feminino, andebol, futsal, hóquei em patins e voleibol.